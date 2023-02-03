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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile Bile ölüm!
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Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile Bile ölüm!

Manisa'nın Soma ilçesinde, aynı evde yaşadığı eski eşi Emre S., tarafından bıçaklanan 25 yaşındaki Bahar Kırbaş hayatını kaybetti. Kırbaş'ın, 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi

Son dakika haberler: Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile Bile ölüm!
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AA

Manisa'nın Soma ilçesi Samsacı Mahallesi'nde, Emre S. (25) ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın (25) yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre bıçakla yaralandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KATİL KOCA YAKALANDI

Kaçan katil zanlısı Emre S., Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİYLE TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Emre S.'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

BOŞANMIŞ AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞ

Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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