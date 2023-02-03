Eşinden boşandı! Aynı evde yaşadı! Bile Bile ölüm!

Manisa'nın Soma ilçesi Samsacı Mahallesi'nde, Emre S. (25) ile boşandığı eşi Bahar Kırbaş'ın (25) yaşadığı evden sesler geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre bıçakla yaralandığı belirlenen ve hastaneye kaldırılan Kırbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİYLE TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Emre S.'nin ilk ifadesinde, Kırbaş ile tartıştıklarını, daha sonra ne yaptığını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

BOŞANMIŞ AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞ

Bahar Kırbaş'ın 3 ay önce eşinden boşanmasına rağmen 3 yaşındaki kızları için aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.