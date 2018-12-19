Olay, 25 Ağustos 2018'de Kahramankazan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim E.’yi annesinin evinde önce darp etti, ardından da bıçaklayarak balkondan aşağı attı. Bir kızları da babaları tarafından bıçaklandığını iddia ederek, annesini ile birlikte Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karakola teslim olan Fatih E. suçlamaları reddetti, eşinin kendisinin aldattığını öğrendiğini bu nedenle de tartıştıkları ancak bıçaklama ve balkondan atma olaylarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece önce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Daha sonra yapılan itiraz üzerine ise tutuklanarak, Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında kamu davası açıldı.

TIRMANMA İZİ BULUNAMADI

Dava Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. Mahkeme kovuşturma sırasında Sevim E. ile çocukların iddialarında bazı çelişkiler tespit etti. Bunun üzerine kovuşturma derinleştirildi. Polisin olay yeri inceleme fotoğraflarını inceleyen Mahkeme, Fatih E.’nin söz konusu apartman dairesine balkondan girdiğine dair bir delile ulaşamadı.

BIÇAKLAMA TESPİT EDİLMEDİ

Balkonlara tırmanılabilecek duvarda herhangi bir parmak ya da ayak izine ulaşılamadı. Sevim E. kocasının kendisini 8-10 defa bıçaklandığını belirtmesine rağmen vücudunda sadece iki yüzeysel kesik olduğu belirlendi.

HER İKİ TOPUKTA DA KIRIK VARDI

Sevim E.’nin “eşim beni balkondan attı” iddiası ise adli tıp raporunda yer alan tespitler ışığında çürütüldü. Raporda, Sevim E.’nin her iki ayak topuğunda kırık olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, bunun da sanık kocanın savunmasını doğrular nitelikte olduğu, balkondan atılma durumunda bir kişinin her iki topuğunda kırık meydana gelmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu kanaatine varıldı.

BABASININ ARACINA ZARAR VERİRKEN ELİNİ YARALAMIŞ

Kızlardan birinin babasının kendisini de elinden bıçakladığına dair iddiası ise kamera görüntüleri ile çürütüldü. Olay gecesi genç kızın bir kuzeni ile birlikte babasının aracının yanına gittiği, araca taşla zarar verirken, kırılan far camı nedeniyle elinin yaralandığı görüldü. Bu anlar civardaki bir apartmanın kamerasına saniye saniye yansıdı. Fatih E.’nin avukatı Hayrettin Korucu tarafından mahkemeye anne ve kızlarının babalarına dönük kumpas hakkında görüştüklerine dair ses kaydı da sunuldu.

94 GÜN SONRA TAHLİYE

İşte tüm bu tespitler üzerine Mahkeme, sanık koca Fatih E.’nin tahliyesine karar verdi. 94 gün cezaevinde kalan Fatih E. geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye edildi.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI

Fatih E. yaşadıklarını özetle şöyle anlattı:

"TELEFONA PROGRAM YÜKLEDİM"

"Kamyon şoförüyüm, 2016 yılında üç aylığına şehir dışına çalışmaya gittim. Eşim bir süre sonra beni aramamaya başladı. Bu nedenle birkaç kez tartıştık. Döndükten sonra hem onun hem de kızlarımın tavrında değişiklik gördüm. Benimle hiç vakit geçirmiyorlardı. Temmuz 2018’de eşimin beni aldattığını düşündüm. Telefonunu istedim, çok sonra verdi. Bir numara hariç hepsini silmişti. O gece telefonuna görüşme kaydedici bir program yükledim. Sabahta maalesef beni aldattığına dair görüşmeleri dinledim.

"ÖZEL EŞYALARIMI BİLE GÖTÜRDÜ"

Tartıştık, ayrı yaşıyorduk. Kurban Bayramı’nda ailem ile memlekete gittim. Döndüğümde evimin kişisel eşyalarım dahil boşaltıldığını gördüm. Öyle ki taşımacılıkta kullandığım belgelerim, montum bile yoktu. Eşimi aradım eşyaları sordum, beni tersledi. Bari özel eşyalarımı ver, işe gitmem lazım, dedim. ‘Gel al’ dedi.

"ARBEDE SONRASI BALKONA ÇIKTI"

Eve gittim, kapıyı kızlardan biri açtı. Çantamı verecekler sanıyordum. Oda da laubali bir şekilde konuştuğunu gördüm, içeri girince ayağa fırladı elinde meyve bıçağı vardı. Burun buruna geldik, bıçak bulunan elini tuttum. Bir arbede oldu. Bu sırada kızlarım da beni tutuyordu, kanepeye düştük. Sonra kendisi kalktı balkona çıktı. Elimde kan vardı. Üzerime baktım ben yaralı değildim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kızlar da bu arada aşağı indiler.

"SAKSILARI ATTIM AMA AŞAĞIDA OLDUĞU BİLMİYORDUM"

Daha sonra eşimin telefonu alıp incelediğimde başka biri ile samimi mesajlarını gördüm. Ben acaba pişman mı oldu diye düşünürken, mesajları görünce hayli sinirlendim. Balkona çıktım, telefonu fırlattım. Orada bulunan bazı çiçek saksıları da aşağı attım. Ama bunu yaparken onun balkondan atladığını bilmiyordum. Sonra aşağıda bağrışma duyunca balkondan sarktım ve eşimi gördüm. Aşağı atlamış. Zaten tutunarak, atladığına dair kaz izleri de duvarda mevcuttu. Ama benim attığımı söylediler.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Daha sonra polis geldi. Durumu anlattım. Önce hakim serbest bıraktı. Ancak daha sonra medyada farklı haberler çıkınca tutuklanmama karar verildi. 94 gün cezaevinde kaldım. Sonra haklılığım ortaya çıktı. Mahkemeye sunduğum deliller, raporlar bizi doğruladı. Sonuçta özgürlüğüme kavuştum. Adalet yerini buldu.

AVUKATI: MÜVEKKİLİM OYUNA GETİRİLDİ

Fatih E.’nin avukatı Hayrettin Korucu ise elde edilen tüm deliller müvekkilinin bir oyuna getirildiğini gösterdiğini, hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti."

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