Eşiyle tartışıp arabasını yaktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası ile telefonla tartıştıktan sonra otomobili yanan M.A. (29), “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış herhalde” diyerek şikayetçi olmadı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Alaplı ilçesi Mollabey köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki M.A. ve E.A. çifti telefonda tartıştı.

Fotoğraf: İHA

"ARABAYI YAKARIM DİYORDU"

Ereğli ilçesinde yaşayan M.A. ifade işlemleri için ruhsat sahibi olarak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek ifade verdi. Eşi E.A. ile boşanma aşamasında olduklarını belirten M.A., “Telefonda tartışmıştık. ‘Arabayı yakarım’ diyordu. Yakmış heralde” diye konuştu. M.A. şikayetçi olmazken, jandarma ekipleri E.A. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan adli işlem başlattı. E.A. ise henüz ifade vermedi.

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