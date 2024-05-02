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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump, polisin Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz etti

        Eski ABD Başkanı Trump, polisin Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz etti

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, polisin New York şehrindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:33
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        Trump'tan polisin Gazze protestolarına müdahalesine övgü
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        Trump, Wisconsin eyaletinin Waukesha kentindeki seçim konuşmasında Columbia Üniversitesinde iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilere New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesine değindi.

        Columbia Üniversitesindeki gösteriler nedeniyle New York'un kuşatma altında olduğunu iddia eden Trump, "(Polisler) İçeri girdiler, son verdiler ve inanılmazlardı. Harika bir iş çıkardılar. Harika polisimize güçlerini geri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Trump, polisin gösterilere müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi." diye konuştu.

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        Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in polise haber vermekte geciktiğini savunan Trump, Shafik'in "zayıf ve korkak" olduğunu öne sürdü.

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        ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

        Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

        Rektörlük, eylemlerin 2. gününde New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

        Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları, ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler, okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmişti.

        Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan'da NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri, öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı.

        Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

        ABD genelindeki birçok büyük üniversitede Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre polis, son iki haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına aldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
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