Eski ABD Başkanı Trump, polisin Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine müdahalesinden övgüyle söz etti

Trump, Wisconsin eyaletinin Waukesha kentindeki seçim konuşmasında Columbia Üniversitesinde iki haftadır süren ve ülkedeki diğer üniversitelere de ilham olan Filistin destekçisi gösterilere New York Polis Teşkilatının (NYPD) müdahalesine değindi.

Columbia Üniversitesindeki gösteriler nedeniyle New York'un kuşatma altında olduğunu iddia eden Trump, "(Polisler) İçeri girdiler, son verdiler ve inanılmazlardı. Harika bir iş çıkardılar. Harika polisimize güçlerini geri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, polisin gösterilere müdahalesinden övgüyle söz ederek, "İzlemesi güzel bir şeydi, New York'un en iyilerindendi." diye konuştu. ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor Haberi Görüntüle Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in polise haber vermekte geciktiğini savunan Trump, Shafik'in "zayıf ve korkak" olduğunu öne sürdü. REKLAM