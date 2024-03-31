Eski danışmanı, Trump hakkında sert konuştu: Onda diktatör olacak beyin yok

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bolton, Fransa'nın Le Figaro gazetesinde üç gün önce yayımlanan röportajda Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadığı sorusuna "Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi" yanıtını verdi.

Bolton, eski ABD Başkanı'nın "siyaset felsefesinden" yoksun olduğunu dile getirdi.

Bolton, Trump'ın kasımda yapılacak ABD başkanlığı seçimini kazanması durumunda ikinci döneminin nasıl olacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Bolton, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD'nin yüksek ihtimalle NATO'dan ayrılacağını savundu.

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Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, "Trump'ın aklına bir fikir geldiğinde bunu tekrar tekrar gündeme getirir. Daha sonra dikkati dağılır, unutur ama sonunda tekrar gündeme getirir ve harekete geçer. Bu yüzden NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal. Pek çok insan bunun sadece bir pazarlık aracı olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bolton, Trump'ın karar alma süreçlerine katılmaktan pek hoşlanmadığını da iddia etti.

75 yaşındaki Bolton, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını görevinden 17 ay içinde istifa etmiş, daha sonra görev süresince şahit olduğu olayları bir kitapta anlatmıştı. The Guardian, Bolton'ın istifanın ardından Trump'ı sık sık eleştirdiğine dikkat çekti.