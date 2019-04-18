FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Danıştay üyesi sanık İbrahim Günenç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Günenç'in avukatı da hazır bulundu.

BYLOCK KULLANMADIĞINI SÖYLEDİ

AA'da yer alan habere göre esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Günenç, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü. Örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını da iddia eden Günenç, beraatini istedi. Günenç ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.



HAPİS CEZASI 9 YILA ÇIKARILDI



Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı kararla, İbrahim Günenç'e, üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

CEZA İNDİRİLDİ, TAHLİYE OLDU

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuklulukta geçirilen süreyi ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Günenç hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.