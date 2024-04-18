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        Eski eşi ve kızını vahşice öldürmüştü: Cezası belli oldu

        Erzurum'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı eski eşi ile kızını bıçakla öldüren Erdal Kızıl, yargılandığı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezada haksız tahrik indirimi uygulamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:45
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        Vahşetin cezası belli oldu
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        Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de 46 yaşındaki eski eşi Ayşe İşlek ve 30 yaşındaki kızı Tuba Kızıl'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada "kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Erdal Kızıl (53) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

        Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme ile otopsi tutanakları, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

        Kararda, olaydan üç gün sonra Kızıl'ın İl Emniyet Müdürlüğü önüne giderek eski eşi ile kızını bıçakla öldürdüğünü ve cesetlerin ikamette olduğunu itiraf ettiği, olayda kullandığı bıçağı görevlilere teslim etmesi üzerine olay yerine gidildiğinde iki kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Sanık Kızıl ile İşlek'in 27 yıl evli kaldıktan sonra boşandıkları ve 3 çocuklarının olduğu anlatılan kararda, Kızıl'ın bir başka kişiyle evlendikten birkaç ay sonra anlaşamayarak boşanmaya karar verdikleri, süreç devam ederken İşlek ile barışıp imam nikahıyla yaşamaya başladığı ve taraflar arasında önceki evlilik nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandığı ifade edildi.

        Kararda, olay günü evdeyken muhabbet anında Tuba Kızıl'ın İşlek'e "Anne sakın buna kanma" söylemi üzerine aralarında tartışma başladığı ve tartışmanın devam etmesi üzerine sanık Kızıl'ın anne-kızı bıçakla öldürmesi üzerine dava açıldığı kaydedildi.

        Delillerin değerlendirilmesi, sanık Kızıl'ın savunmalarında suçlamaları ikrar etmesi, yaşananları maktullerle önceye dayalı yaşanmışlıkların da verdiği haksız tahrik etkisi altında bilinçsizce eylemlerini işlediğini beyan ettiği anlatıldı.

        Kızıl'ın cezai ehliyeti olduğuna dair adli tıp raporu alındığına değinilen kararda, otopsi raporlarında İşlek'te 14 ve Tuba Kızıl'da ise 28 bıçak yarası olduğu ve olayda kullanılan bıçakla ilgili düzenlenen uzmanlık raporunda bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri bakımından ev gereci olduğu ve yasa kapsamında yasak niteliğe haiz bıçaklardan olmadığının tespit edildiği belirtildi.

        Kararda, dinlenen tanıkların Kızıl ile İşlek arasında huzursuzluklar yaşandığına dair beyanlarının bulunduğu kaydedildi.

        "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI"

        Haksız tahrik yönünden değerlendirme yapılan kararda, şunlar ifade edildi:

        "Sanığın ilaç kullansa da cezai ehliyetinin olduğuna dair gelen rapor, sanık ve taraflar arasındaki önceye dayalı anlaşmazlıkların maktullerden eski eşini 14 kez, diğerini 28 kez bıçaklamak ve bu suretle öldürmek için yetersiz oluşu, sanığın maktulleri öldürdükten sonra pencereleri açık bırakıp evden çıkarak daha sonra geri dönüp üstlerini kapatıp, telefonlarını satıp insanlara borçlarını ödemek veya insanlardan borçlarını istemek gibi soğukkanlı davranışlarda bulunmuş oluşu birlikte değerlendirildiğinde, mahkememizce sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

        Kararda, "Tüm dosya kapsamı, sanık savunmaları, katılan beyanları, adli tıp raporları, tanık beyanları, sanığın soğukkanlı davranışlarda bulunmuş oluşu hususları birlikte değerlendirildiğinde, mahkememizce sanığın maktullerle tartıştığı sırada bir anlık öfkeyle maktul Ayşe'yi 14, maktul Tuba'yı ise 28 yerinden bıçaklayarak kasten öldürme suçunu işlediği kabul edilmiş, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamıştır." değerlendirmesine yer verildi.

        Gerekçeli kararda, sanık Erdal Kızıl'ın "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.

        Mahkeme heyetinin kararına üye hakim, "sanığın maktullere karşı eylemlerini haksız tahrik altında işlediği ve hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği" görüşüyle karşı oy kullandı.

        Karar, oy çokluğuyla verildi.

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        #Erzurum
        #kadın cinayeti
        #dava
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