Eski eşi ve kızını vahşice öldürmüştü: Cezası belli oldu

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de 46 yaşındaki eski eşi Ayşe İşlek ve 30 yaşındaki kızı Tuba Kızıl'ı bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada "kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Erdal Kızıl (53) hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, olay yeri inceleme ile otopsi tutanakları, raporlar ve soruşturma ifade tutanakları yer aldı.

Kararda, olaydan üç gün sonra Kızıl'ın İl Emniyet Müdürlüğü önüne giderek eski eşi ile kızını bıçakla öldürdüğünü ve cesetlerin ikamette olduğunu itiraf ettiği, olayda kullandığı bıçağı görevlilere teslim etmesi üzerine olay yerine gidildiğinde iki kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Sanık Kızıl ile İşlek'in 27 yıl evli kaldıktan sonra boşandıkları ve 3 çocuklarının olduğu anlatılan kararda, Kızıl'ın bir başka kişiyle evlendikten birkaç ay sonra anlaşamayarak boşanmaya karar verdikleri, süreç devam ederken İşlek ile barışıp imam nikahıyla yaşamaya başladığı ve taraflar arasında önceki evlilik nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandığı ifade edildi.

Kararda, olay günü evdeyken muhabbet anında Tuba Kızıl'ın İşlek'e "Anne sakın buna kanma" söylemi üzerine aralarında tartışma başladığı ve tartışmanın devam etmesi üzerine sanık Kızıl'ın anne-kızı bıçakla öldürmesi üzerine dava açıldığı kaydedildi.

Delillerin değerlendirilmesi, sanık Kızıl'ın savunmalarında suçlamaları ikrar etmesi, yaşananları maktullerle önceye dayalı yaşanmışlıkların da verdiği haksız tahrik etkisi altında bilinçsizce eylemlerini işlediğini beyan ettiği anlatıldı.