Aksaray'da dün saat 12.30 sıralarında çiftçilikle uğraşan Abdurrahman D., Eski Sanayi Caddesi'ndeki eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'in ofisine gitti. Abdurrahman D., boşanmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdiği Ergin'i, yanında getirdiği tabancayla göğsünden vurdu. Abdurrahman D., ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

KATİL ZANLISI DA ÖLDÜ

DHA'da yer alan habere göre silah seslerini duyunca ofise koşanlar, 2 kişinin yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da ekiplerle birlikte olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İbrahim Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Abdurrahman D. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdurrahman D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



'HEMŞEHRİSİYİM' DEYİP ODASINA GİRMİŞ



Abdurrahman D.'nin, avukat İbrahim Ergin'i ofisine, Eskil ilçesinden geldiği ve hemşehrisi olduğu yalanını söyleyip, görüşmek için içeri girdiği belirtildi. Abdurrahman D.'ye, eski eşinin 2 yıl önce boşanma davası açtığı ve 6 ay önce sonuçlanmasıyla ayrıldıkları öğrenildi. İbrahim Ergin'in, 23 yıllık avukat olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARODAN TEPKİ



Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, açıklama yaparak, saldırıya tepki gösterdi. Boşanma davası nedeniyle saldırının gerçekleştirildiğini kaydeden Toprak, ''Boşanma davasının karşı tarafı olan şahıs tarafından farklı bir isim bildirilmek suretiyle ofisine gelerek silahla öldürme olayı gerçekleşmiş. Şahıs, olayın sabahında, bağırıp, çağırıp evinden çıkmış. 'Hepsini öldüreceğiz' şeklinde bağırmış. Daha sonda bu acı olay gerçekleşti. Avukatlarımızın büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı. Aksaray Barosu olarak çok üzgünüz. Olayın takipçisi olacağız ve sonuna kadar takip edeceğiz'' dedi.