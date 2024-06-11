Denizli'de kaza, saat 02.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın (32) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karataş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.