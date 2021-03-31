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Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkındaki davada taraflar uzlaşma için görüşüyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tarafların uzlaşma için görüştüğü belirtildi.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkındaki davada taraflar uzlaşma için görüşüyor
AA

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşmaya, sanık Yeşim Meltem Şişli gelmedi. Sanık Şişli'nin avukatının ise hazır bulunduğu duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ve diğer müdahillerin avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin sekreterliğini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı tanık F.B'nin bilgisine başvuruldu.

Tanık F.B, olayların yaşandığı o dönemde sanığın sekreterliğini yaptığını belirterek, dava konusu olan İBB'de yapılan toplantıda bulunmadığını, toplantıda neler olup bittiğini bilmediğini söyledi.

Sanık avukatı Dilek Helvacı'nın bir sorusu üzerine, 2006 yılında başladığı görevine halen devam ettiğini anlatan F.B, "Ben kapalı bir insanım. Birlikte çalıştığım süre boyunca, sanığın benim başımı kapatmamla ilgili herhangi bir söylemi ya da olumsuz bir davranışına maruz kalmadım. Benim gibi belediyede çalışıp kapalı olan diğer kişilere karşı da olumsuz bir tavrını görmedim. Sanık göreve geldikten sonra benim başım kapalı olduğu için görevden almaya yönelik herhangi bir girişimi olmamıştır." dedi.

Beyanı sorulan müdahil İlknur Özdemir, geçen duruşma tanık olarak dinlenilen O.Ç.A'nın diğer tanık A.K'ye karşı şahitlikte bulunduğunu ve şahide karşı şahitlik yapılamayacağını öne sürerek, "Bu sebeple tanık O.Ç.A'nın tanıklığı geçersizdir. Beyanlarına muvafakatim yoktur. A.K'nin ifadeleri doğrudur. Şimdiki tanık F.B'yi tanımıyorum, beyanlarına bir diyeceğim yoktur." diye konuştu.

-Uzlaşma için görüşüyorlar

Söz alan bir kısım müdahillerin avukatı Ferah Yıldız, aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediklerini anlatarak, "Karşı tarafla (sanık) görüşme aşamasındayız. Daha sonra bu konuyla ilgili yazılı beyanda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatı Dilek Helvacı ise, "Müdahil avukatının dediği gibi karşı tarafla (müdahil) uzlaşma görüşmelerimiz devam etmektedir. Tebligat yapılamayan tanığımız L.G'in adresini bildireceğiz. Diğer tanıklarımız eğitimde oldukları için duruşmaya katılamamıştır." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mazeret taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunu işleme koyan Başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Meclis toplantısında Şişli'nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını söylemişti.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 19 kadın ''mağdur'', Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ''katılan'' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, hakkında suç duyurusunda bulunulan Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istendiği ve bu nedenle dosyasının ayrıldığı belirtilmişti.

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