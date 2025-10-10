Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Eski Nilüfer Belediyesi Başkanı'na soruşturma | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Eski Nilüfer Belediyesi Başkanı için gözaltı kararı

        Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:20
        Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet ve suç örgütü kurma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildi.

        AA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı. Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.

