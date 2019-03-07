Eski Özbek lider İslam Kerimov'ın kızı Gülnara Kerimova hapse atıldı

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Eski Özbektistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gönderildi.
Savcılar, Kerimova'nın yasak olmasına karşın defalarca internet kullandığını ve dairesinden ayrıldığını açıkladı.
46 yaşındaki Kerimova 2017'de, sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarından 10 yıl hapiz cezasına çarptırılmıştı. Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrilmişti.
Gülnara Kerimova, bir zamanlar babasının halefi olacağı söylenen bir diplomattı ve başkent Taşkent'te kızının evinde yaşıyordu.
Kerimova'nın İsviçreli avukatı Gregorie Mangeat Twitter'da yaptığı açıklamada, Kerimova'nın "zorla daireden çıkartıldığını ve bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" söyledi.
Mangeat, "Biz, savunma avukatları olarak bu keyfi yöntemleri kınıyoruz. Son birkaç aydır İsviçre'deki Başsavcılıktan, Özbekistan'da hukukun üstünlüğünün gözetilmediğini saptamasını istedik ancak sonuç alamadık" dedi.
Kerimova'nın kızı Iman, Instagram'daki hikaye bölümünde, kısa mavi bir bornoz ve pembe terlikleriyle iki erkek tarafından dışarı çıkartılan bir kadının fotoğrafını paylaştı. Mangeat da aynı fotoğrafı paylaşıp, Kerimova'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.
https://twitter.com/GregoireMangeat/status/1102976422069571584
Savcıların yaptığı açıklamada, Taşkent'teki bir mahkemenin Kerimova'nın cezasının geri kalanını hapiste çekmesine hükmettiği belirtildi.
Savcılar, Kerimova'nın internet de dahil yasaklı iletişim yöntemlerini kullandığını, daireden ayrıldığını ve devlete ödenmesi gereken tazminatı ödemediğini söylüyor.
Gülnara Kerimova bir zamanlar Özbek siyasetinin önde gelen isimlerindendi. Özbekistan'ın İspanya Büyükelçiliği ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevlerini de yürütmüştü.
Kendi mücevher markasını da yaratan Kerimova, bir eğlence televizyonunu yönetiyor ve Googoosha sahne adıyla pop şarkıları söylüyordu.
Ancak Kerimova'nın 2014'te gözaltına alınmasından kısa süre sonra, babası ve ailesiyle arası açılmıştı. Yıllarca kamuoyu önünde görülmemiş, ülkeyi 27 yıl yöneten babası öldüğünde, cenaze törenine katılmamıştı.
Savcılar, Kerimova'nın İngiltere, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 12 ülkedeki 1 milyar dolardan fazla serveti yöneten bir suç örgütüne üye olmakla suçlamıştı.
İslam Kerimov'un 2016'daki ölümünün ardından, devlet başkanlığı görevini, dönemin başbakanı Şevket Mirziyoyev devralmıştı.
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