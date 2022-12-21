AA

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Çin'de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Medvedev, sosyal medyada paylaştığı videoda, ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü duyurdu.

Halen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Medvedev, görüşmede "Rusya ve Çin arasındaki stratejik ortaklığı, iki ülke arasındaki işbirliğini ve Ukrayna'daki krizi ele aldıklarını" bildirdi.

Çin haber ajansı Xinhua, ziyarete ilişkin geçtiği tek cümlelik haberde, "Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Medvedev'in Çin Komünist Partisinin (ÇKP) davetiyle Çin'i ziyaret ettiği, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi ile görüştüğü" kaydedildi.

Önceden duyurulmayan ziyaret, Rusya ile Çin donanmalarının Pasifik'te yaptığı “Deniz İşbirliği 2022” tatbikatının başladığı güne denk geldi.

Medvedev'in görüşmede "Ukrayna krizinin ele alındığına" ilişkin ifadesi, Çin'in, Rusya'nın şubattaki askeri operasyonlarıyla başlayan krize ilişkin tutumunun nasıl gelişeceğine ilişkin soruları beraberinde getiriyor.

Çin, Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren Rusya aleyhine "işgal", "saldırı" sözcüklerini ve "kınama" anlamına gelecek ifadeleri kullanmaktan kaçınmış, BM Genel Kurulunun kınama kararında çekimser oy kullanmıştı.

Devlet Başkanı Şi'nin, Ukrayna savaşının başlamasından hemen önce, Pekin Kış Olimpiyatları sırasında Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesinde "iki ülke dostluğunun limiti olmadığını" açıklaması, Batı ülkeleri tarafından Moskova'nın Ukrayna'da başlatacağı askeri operasyona örtülü bir destek olarak yorumlanmıştı.

Batı'nın savaş nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulaması sonrasında Moskova ile Pekin arasındaki ticaret hacminin arttığı gözlenmişti.

Çin lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmadığı Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanma tehdidine karşı çıkan ortak tavrın altına imza atmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.