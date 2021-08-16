İnsanlığa karşı işlenen suçlar: Eski Sırp askerine 20 yıl hapis 0:00 / 0:00

AA

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Garic'in Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 1992'de Vlasenica'daki Boşnak sivillere yönelik cinayet, alıkoyma, işkence, tecavüz ve sürgün suçlarına karıştığı belirtildi.

Garic'in Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnağın katledildiği Srebrenitsa'da da VRS'nin 6 Temmuz'dan Ağustos'a kadar devam eden sistematik saldırılarında aktif rol aldığı kaydedilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin kontrolündeki "güvenli bölge"de bulunan Boşnak sivillere psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı aktarıldı.

Açıklamada, yargılanmasına Ekim 2018'de başlanan Garic'in, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.