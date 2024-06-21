Eskişehir'de 'eğlence mekanında cinayet' iddiasına yalanlama

Eskişehir'de bir sosyal medya kullanıcısı, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiğini, olayda 1 kişinin de öldüğüne dair paylaşımda bulundu. Kadın zannedilen kişinin erkek olduğu belirtilen paylaşımda, "Eskişehir’de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet’in ise Ali Ergüven isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" denildi.

Paylaşım kısa sürede 500 bin görüntülemenin üzerine çıkarken, polis ekiplerince, bahsedilen olayla ilgili inceleme yapıldı. Paylaşımdaki olayın asılsız olduğu tespit edilirken, sosyal medyada paylaşım yapan ilk kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.