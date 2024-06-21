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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir'de 'eğlence mekanında cinayet' iddiasına yalanlama

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 'eğlence mekanında cinayet' iddiasına yalanlama

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiği ve 1 kişinin öldüğüne dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 02:54 Güncelleme: 21.06.2024 - 02:55
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        Eskişehir'de 'eğlence mekanında cinayet' iddiasına yalanlama
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        Eskişehir'de bir sosyal medya kullanıcısı, bir eğlence mekanında kendisini 'Afet' olarak tanıtan kadın için 4 erkeğin silahlı çatışmaya girdiğini, olayda 1 kişinin de öldüğüne dair paylaşımda bulundu. Kadın zannedilen kişinin erkek olduğu belirtilen paylaşımda, "Eskişehir’de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet’in ise Ali Ergüven isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" denildi.

        Paylaşım kısa sürede 500 bin görüntülemenin üzerine çıkarken, polis ekiplerince, bahsedilen olayla ilgili inceleme yapıldı. Paylaşımdaki olayın asılsız olduğu tespit edilirken, sosyal medyada paylaşım yapan ilk kişinin kimliğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

        Konuya ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda yayılan paylaşıma göre Eskişehir’de bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız anlaşılmış olup, paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Eskişehir
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