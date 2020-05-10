Eskişehir'deki tarihi Alaaddin Camisi'nin minaresinin 752 yıl önce yapıldığı belirlendi

AA

Yaklaşık 8 yıldır Eskişehir ve bölgesindeki tarihi yapıların kitabelerinin yeniden okunması üzerine çalışmalar yapan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan ile Türk Dili Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Odunpazarı ilçesindeki caminin minare kitabesini yeniden okudu.

İki haftadan fazla süren çalışmayla, eski okumada yazım şeklinden kaynaklanan ifade ve tarihlerin okunmasındaki yanlışlar düzeltildi. Ayrıca yapının miladi 1268'de 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında emirlik yapan Cacaoğlu Cibril tarafından inşa edildiği belirlendi.

Prof. Dr. Altınsapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Tulum ile bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, yıllar önce belediyenin yapacağı inşaat nedeniyle taşınan eski mezarlıktan çıkarılan ve senelerce Ulu Cami'nin kütüphanesinde muhafaza edilen taş sandukanın Nasrettin Hoca'nın mezarına ait olduğunu ortaya koyduklarını hatırlatarak, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen ve kitabesinin yanlış okunmasından dolayı yapılış tarihi tartışma konusu olan Kurşunlu Külliyesi'nin inşa tarihinin 1525, Afyonkarahisar Ulu Camisi'nin de bilinenden yaklaşık 70 yıl daha eski olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

- Minareyi emir Cacaoğlu Cibril yaptırmış

Son olarak Eskişehir'in bilinen en eski yapısı ve Türk-İslam mimarisinin güzel örneklerinden Alaaddin Camisi'nin minare kitabesi üzerinde çalıştıklarını ifade eden Altınsapan, şöyle konuştu:

"Alaaddin Camisi'nin kitabesiyle ilgili farklı okumalar vardı. Caminin inşa tarihini ortaya koyan bir kitabe yok. Minarenin kaidesinde bir kitabe bulunuyor. Minarenin yapılış tarihiyle ilgili 1262, 1267 ve 1268 yıllarını kabul edenler var. Yaptığımız çalışmayla hem metnin okuma yanlışlarını düzelttik hem de kitabenin net tarihini belirledik. Minarenin 3. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında emirlik de yapan Cacaoğlu Cibril tarafından yapıldığını ortaya koyduk."

- "Hataya düşmemek için 15 gün filolojik değerlendirme yapıldı"

Prof. Dr. Tulum ise Anadolu Selçuk Devleti dönemine ait kitabelerin okunmasında zaman zaman yanlışlıklarla karşılaştıklarını belirterek, bu nedenle Eskişehir'deki tarihi kültür miraslarına ait kitabeleri yeniden okumaya başladıklarını dile getirdi.

Alaaddin Camisi'nin minare kitabesinin 752 yıl öncesine ait olduğunu belirlediklerini anlatan Tulum, şöyle devam etti:

"Bu kitabe, Türk-İslam sanat eseridir. Titizlikle çalışıyoruz. 4 satırlık kitabe üzerinde bile hataya düşmemek için 15 gün filolojik değerlendirme yapıldı. Kitabenin aslı Arapçadır. Kitabeyi Türkçeye çevirdiğimizde 'Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla bu kutlu minare ulu sultan, dünyanın ve dinin direği, fetih babası, inananların başkanlık delili olan Kılıçarslan oğlu Keyhüsrev, Allah onun devletini sürekli kılsın. Zamanında aciz kul yönünü Latif isimli Rabbinin bağışlamasına dönmüş, savaş babası Cacaoğlu Cibril tarafından 666 (Hicri) yılının uğurlu zilhicce ayında yaptırıldı.' yazıyor."

Tulum, söz konusu çalışmayla ilgili akademik yayın hazırladıklarını da sözlerine ekledi.