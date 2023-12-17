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        Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

        ESKİŞEHİR´de Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü Zegrek hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:00
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        Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
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        ESKİŞEHİR´de Battal Berke Zegrek'in kullandığı otomobil tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü Zegrek hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı.  

        Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi´nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Battal Berke Zegrek kullandığı 26 AFV 558 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek´in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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