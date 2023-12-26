Annesini öldüren çocuğa 38 yıl, azmettirici babasına ömür boyu hapis ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, anneannesi ile birlikte evde bulunan 3 komşusunu da yaralamaktan tutuklanan İ.A. (15) 38 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Oğlunu azmettirmek suçundan yargılanan baba Erkan A. (42) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, anneannesi ile birlikte evde bulunan 3 komşusunu da yaralamaktan tutuklanan İ.A. (15) 38 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Oğlunu azmettirmek suçundan yargılanan baba Erkan A. (42) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen yıl 19 Mayıs'taTepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi´nde meydana geldi. Serap Bor, komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen (50) ile ekmek yaparken, eve boşandığı eşi Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. geldi. E.A., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle annesi Bor'a art arda ateş açtı. Bor ile birlikte evde bulunan anneanne Cennet Bor ve komşuları saçmalarla yaralanırken, şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bor'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan komşuları ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra İ.A. ile babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Bor'un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan kapalı duruşma ile dava bugün karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İ.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Çocuğunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A. ile öldürülen Serap Bor'un avukatları ise duruşmada yer aldı.

İKİ SUÇTAN 38 YIL HAPİS

Kapalı görülen duruşmada Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İ.A'ya `üstsoydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ancak İ.A.'nın yaşı küçük olduğu için cezası 15 yıla düşürüldü. İ.A. ayrıca anneannesi Cennet Bor ve 3 komşusunu yaraladığı gerekçesiyle de 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İ.A. iki ayrı suçtan toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Baba Erkan A. ise olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, baba ve oğlunun tutukluluklarının devamına karar verildi.

ANNE BOR: KIZIM RAHAT UYUYACAK

Kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor´un ailesine destek için toplandı. Platform üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekerken, Serap Bor´un annesi Cennet Bor karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen kızının kararın ardından rahat uyuyacağını ifade eden Cennet Bor, "Rahat uyuyacak, Allah hepinizden razı olsun. Yavrum rahatça yatacak mezarında. Korkmuştum serbest bırakacaklar diye. İnşallah bırakmazlar demiştim. Başka bir şey diyemiyorum. Ama yavrum rahat edecek" dedi.

Avukat Benian Döndar da sanıkları alabileceği en ağır cezalara çarptırıldığını belirterek, "Kanunda verilebilecek en ağır ceza verildi şu anda. Hem çocuk hem de azmettirici olduğu iddia edilen baba hakkında. Umarım bu karar emsal olur, diğer bütün kadın cinayetleri için. Bir annenin sonuçta içi yanıyor. Yani biraz olsun o soğudu bugün. Başka canlar yanmayacak umarım. Emsal bir karar olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.