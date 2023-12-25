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        Seyitgazi'de kaçak içki operasyonu düzenlendi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:31
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        Seyitgazi'de kaçak içki operasyonu düzenlendi
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

        Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince bir evde kaçak alkollü içecek üretimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 118 av tüfeği fişeği, 2 litre kaçak alkollü içecek ve 12 litre kaçak alkollü içecek üretiminde kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemeler polis tarafından muhafaza altına alındı.

        Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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