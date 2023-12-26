Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaralayan sanık ile babasının yargılandığı davada karar Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı öne sürülen suça sürüklenen çocuk 38 yıl 6 ay, azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan babası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı öne sürülen suça sürüklenen çocuk 38 yıl 6 ay, azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan babası ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya suça sürüklenen çocuk sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İ.A'nın tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42) ile öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu.

Kapalı yapılan duruşmada mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk İ.A'ya "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. İ.A'nın yaşı küçük olduğu için cezası 15 yıla düşürüldü.

İ.A, ayrıca 3 komşusunu yaraladığı gerekçesiyle de "silahla kasten yaralama" suçundan 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İ.A, toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Baba Erkan A. ise olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba ve oğlunun tutukluluklarının devamına karar verildi.

Duruşmanın ardından adliye binası önünde gözyaşlarına hakim olamayan Serap Bor'un annesi Cennet Bor, yakınları tarafından teselli edildi.

Cennet Bor, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararla adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Bor, "Yavrum mezarında rahatça yatacak. Serbest bırakacaklar diye korkmuştum. 'İnşallah bırakmazlar' dedim. Başka bir şey diyemiyorum ama yavrum rahat edecek." diye konuştu.

Bor ailesinin avukatı Benian Dönder ise sanıklara kanunda verilebilecek en ağır cezaların verildiğini belirterek, "Umarım diğer kadın cinayetleri için bir emsal olur. Sonuçta bir annenin içi yanıyor. En azından biraz olsun içi soğudu. İnşallah başka canlar yanmayacak. Kararın emsal olacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

- Olay

Geçen yıl 19 Mayıs'ta olay tarihinde 15 yaşında olan İ.A, annesi Serap Bor'u Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır'ı ise bu binanın yanındaki kapalı alanda pompalı tüfekle ateş ederek vurmuştu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve Serap Bor'un bir yıl önce boşandığı eşi Erkan A. ise başka adreste yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanmıştı.