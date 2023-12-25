Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak yollardan temin ettiği, kendisinin de karışım yaparak bandrolsüz ve hologramsız olarak kaçak rakı ile viski ürettiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 19 litrelik 5 pet şişe, 21 şişe 2 litrelik alkol, 50 santilitre şişe alkol, 24 anason aroma verici ve 65 alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

- Jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 18-22 Aralık'ta 46 okul servis aracı kontrol edildi. 1 okul servis şoförüne 3 bin 584 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 22 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

18-24 Aralık tarihlerinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından icra edilen denetimlerde ise 5 bin 286 sürücü ve araç denetlendi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 237 sürücüye 415 bin 298 lira idari para cezası verildi. 37 araç trafikten men edildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 44 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

- Küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Sivrihisar ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan 8 koyunun çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu hırsızlık olayını Afyonkarahisar'dan gelen 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çalınan koyunlardan 3'ü ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Polis, 892 araca "hatalı parklanma"dan dolayı para cezası uyguladı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-24 Aralık'ta yapılan denetimlerde, 892 araca "hatalı parklanma ve park yasağı olan yerlerde araç park etmek"ten 398 bin 504 lira para cezası uygulandı.

Trafik polisleri tarafından 43 okul servis aracı ve şoförü denetlendi. 1 okul servis şoförüne "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi" bulunduğu gerekçesiyle 1647 lira para cezası verildi.

- Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

18-25 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 19 olayda 35 şüpheliye işlem yapıldı.

17 şüpheli adli makamlarca tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıslardan toplamda, 219,99 gram sentetik uyuşturucu, 100 sentetik hap, 37,56 gram esrar ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 2 ayrı olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.