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        Hakkari'de gözaltına alınan çobanın kaybolduğu iddiasına ilişkin yargılama sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:18
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        Hakkari'de gözaltına alınan çobanın kaybolduğu iddiasına ilişkin yargılama sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Kemal Alkan ve Ali Osman Akın katılmadı. Duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, bazı tanıkların ifadesinin alınmasına yönelik yazılan talimata cevap beklenmesi ve sanıklar Kemal Alkan ile Ali Osman Akın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        Duruşma, 8 Mart 2024'e ertelendi.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, sanıkların, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

        - Olay

        Yüksekova ilçesi Köycük köyünde yaşayan ve 26 Nisan 1995'te askerlerce gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öne sürülen çoban Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi'nin 1997'deki başvurusuyla konuya ilişkin soruşturma başlatan askeri savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

        Yunus Şahin'in, 2010'da, askerlik yaptığı dönemde Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu öne sürmesiyle olaya karıştıkları iddia edilen emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesinde 2011 yılında dava açılmıştı. Akın ve Alkan'ın tutuksuz yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alınmıştı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Eylül 2015'teki karar duruşmasında, isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle Akın ve Alkan'ın oy birliğiyle beraatlerine karar vermişti.

        Tekçi ailesi avukatlarının kararın Anayasa'ya aykırılık iddiaları nedeniyle yaptıkları başvurulara ilişkin AYM'nin 21 Mart 2023 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, Anayasa'nın hayat hakkını düzenleyen 17'nci maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine işaret ederek dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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