Eskişehir'de infaz hukuku hizmet içi eğitim programı düzenlendi

Eskişehir'de, Türkiye Adalet Akademisi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Barosu işbirliğiyle infaz hukuku hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde hukukçulara yönelik düzenlenen programda konuşan Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, eğitimin hukukçuların çok fazla hakim olmadığı infaz hukuku alanında kendilerine katkı sağlayacağını belirtti.

İnfaz hukukunun sistemde net ve herkes tarafından anlaşılabilir olmadığını aktaran Elagöz, "Bu nedenle infaz hukukumuz her türlü toplumsal tepki göze alınarak yeniden ve değişmemek üzere düzenlenmelidir." ifadelerini kullandı.

İnfaz hukuku alanında yaşanan değişiklikleri hızlı ve etkin bir biçimde uyguladıklarını ifade eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Toplumu suça karşı korumak, hükümlüleri ıslah ederek topluma faydalı bir birey haline getirmek ve adaleti sağlamak gibi son derece hayati amaçları bulunan infaz hukuku alanında diğer hukuk dallarında olduğu gibi yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Eskişehir'de düzenlenen bu eğitim programı sayesinde infaz alanında yaşanan değişiklikleri tüm hukukçularımıza aktarmayı amaçladık. Eğitim programının tüm hukukçularımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ise infaz hukukunun hukuk fakültelerinde temel dersler arasında yer almadığını ve bu nedenle de hukukçuların birçoğunun infaz hukukuna yabancı kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Adalet Akademisi olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Baromuzdan gelen infaz hukuku eğitimi talebini alır almaz kabul ettik. Akademimizde infaz hukuku alanında ders veren kıymetli bilgileri olan Osman Atalay hocamızı sizlerle bir araya getirdik. Adalet Akademisi olarak tüm adliyelerimizin ve tüm barolarımızın hizmetindeyiz."

Akademi olarak hazırladıkları eğitimleri tüm hukukçulara ve aynı zamanda vatandaşlara ulaştırmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Önümüzdeki yıl TÜBİTAK ile yapılacak işbirliği ile yapay zekaya dayalı bir dijital eğitim platformu kuracağız. Bu platformda avukatlarımız dijital ortamdan ürettiğimiz eğitim içeriklerine ulaşabilecekler. Aynı zamanda vatandaşlarımızın e-devlet şifreleri ile girebilecekleri hukuk eğitimi içerikli videoları da bu platforma ekleyeceğiz. Öncelikli olarak aile hukuku ve iş hukuku alanında eğitim içeriklerimizi yükleyeceğiz. Devamında infaz hukuku alanında da içerikler eklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 350 hukukçunun katıldığı programda Yargıtay 1.Ceza Dairesi Üyesi Osman Atalay ve Yargıtay 1.Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Ersin Turan eşliğinde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya moderatörlüğünde "Hapis Cezalarının İnfazı", "Adli Para Cezalarının İnfazı", "İnfaz Hakimliği Uygulamaları", "İnfazda İyi Hal Kavramı" ve "İyi Hal Değerlendirmeleri" başlıklı dersler anlatıldı.

Eğitimin ardından Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir'e, Yargıtay 1.Ceza Dairesi Üyesi Atalay'a, Tetkik Hakimi Turan'a ve Prof. Dr. Hakan Karakehya'ya plaket takdim edildi.

Eğitim programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.