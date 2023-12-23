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        Eskişehir'deki motosiklet kazasında yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yiğit Kuş, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:55
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        Eskişehir'deki motosiklet kazasında yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yiğit Kuş, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde 2 Aralık'ta karşı yönden gelen Ertuğrul S. yönetimindeki 26 KK 845 plakalı otomobille çarpışan 26 GG 751 plakalı motosikletin sürücüsü Yiğit Kuş (15), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Yiğit Kuş'un cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Motosiklette bulunan ve kazada yaralanan Arda A'nın (17) ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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