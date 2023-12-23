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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan 2 şüpheli ile 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:27
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan 2 şüpheli ile 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 eğlence yerinde gerçekleştirilen kontrollerde, bir kişinin özel güvenlik sertifikası olmadan güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, başka bir kişinin SGK ve kimlik bildirim kaydının bulunmadığı ve bir işletmenin canlı yayın müzik belgesi olmadığı tespit edildi.

        567 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan, 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilen denetimlerde, "korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "hakaret" suçlarından aranan 2 şüpheli ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        - Kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir adreste 4 bin 250 lira karşılığında kumar oynadıkları tespit edilen 5 şüpheliye kişi başı 4 bin 55 liradan toplam 20 bin 275 lira idari para cezası kesti.

        Denetlenen iş yeri, işletme ruhsatı olmadığından dolayı zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Çalışmalarda yakalanan A.A, "kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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