Pilotlara güven veren uçak bakımları, 'Uçar dediğimiz uçar' anlayışıyla yapılıyor

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; aralarında F4, F5 ve F16 savaş uçaklarının da yer aldığı araçların bakımını, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ekipleri yapıyor. Uçakların her anını kontrol eden uzman personel, tüm faaliyetlerini 'Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar' anlayışıyla sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün uzman personeli, aralarında F4, F5 ve F16 savaş uçaklarının da yer aldığı tüm araçların bakımını Türkiye'nin farklı noktalarındaki ana jet üslerinde yürütüyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde ve aktif olarak kullanılan helikopter, CN-295 kargo tipi uçak, F4, F5 ve F16 savaş uçakları uçuş öncesinde, uçuşların ardından ve iki uçuş arasında periyodik bakımlara alınıyor. Uçakların her anını kontrol eden uzman personel, tüm faaliyetlerini 'Uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar' anlayışıyla sürdürüyor.

'BÜTÜN AKSAKLIKLAR BAŞLAMADAN GİDERİLMEKTEDİR' Uçak bakımlarından sorumlu teknik subay, "Hat Bakım Bölük Komutanlığı olarak burada F-16 uçaklarımızın hat seviyesi bakım olarak nitelendirdiğimiz uçuş öncesi, uçuşlar arası ve uçuş sonrası bakımlarını icra etmekteyiz. Bu bakım faaliyetleri neticesinde uçaklarımız en kısa sürede bir sonraki sorti için hazır hale gelmektedir. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapan prensibiyle, işimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Yapmış olduğumuz bakımlar, kontrol güvene mani değildir prensibiyle sürekli kontrol edilmekte ve bütün aksaklıklar başlamadan giderilmektedir. Bizim bütün bakımlarımız kayıt altında yapılmaktadır. 'Technical Order' dediğimiz teknik emirlerimiz var. Bunlara harfiyen uyarak bakımlarımızı yapmaktayız. Şöyle söyleyebilirim; bizim uçar dediğimiz uçak, o andan itibaren uçar. Bakım teşkilatı olarak bünyemizde bulunan Hava Kuvvetleri envanterindeki bütün uçaklarımızın bakımlarını titizlikle yapmaktayız. Genel sürecimiz; sabahları uçuş öncesi bakımla bizim mesaimiz başlar, uçaklarımızın titizlikle uçuş öncesi bakımları yapılır. Akabinde uçaklarımız servise verilir. Pilot gelir, uçağı kabul eder. Daha sonra uçuşa gider, uçuştan dönüşünde yine uçaklarımızı karşılarız. Uçuş sonrası bakımlar ve birtakım servis ikmal işlemlerini yaparız. Daha sonra herhangi bir arızası varsa, pilotla yaptığımız bilgilendirme sonrasında uçağımızı gerek sığınakta gerek hangarda arızaya müdahale için teslim alırız. Herhangi bir arızası varsa; en kısa sürede tamir ederiz. Arızası olmayan uçaklarımızın da uçuş sonrası bakımlarını yaparak hemen bir sonraki sortiye hazır hale getiririz. Gün sonunda bütün uçaklarımızla faal olarak günü kapatırız" dedi.