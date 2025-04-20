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        Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine gözaltı (2)

        ANNESERBEST BIRAKILDIEskişehir'de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:30
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        Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesine gözaltı (2)
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        ANNESERBEST BIRAKILDI

        Eskişehir’de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan anne S.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 3 yaşındaki erkek çocuğunun ailesinin inceleme altına alınmasına karar verdi. Çocuğun devlet korumasına alınıp, alınmayacağının inceleme raporu sonrası netlik kazacağı belirtildi.

        ‘AİLE İÇİNDE SİGARA KULLANAN İNSANLAR DEĞİLİZ’

        Öte yandan, 3 yaşındaki erkek çocuğun babası Özcan B. ise kendilerinin de sigara kullanmadığını söyledi. Çocuğunu düğünden nasıl elinde sigara olduğunu bilmediklerini ifade eden Özcan B., “Ben bu zamana kadar daha bu yaşın sahibiyim ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orda misafirler alkol içiyordu ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz. Polis memurlarına dedim ki ‘Bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik’. 3 tane çocuğum var, 1 tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha 4 yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içerde ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu” dedi.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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