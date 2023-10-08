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        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine kapılarını açtı

        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine Betül Uçar ile Eda Özbiçen Köse'nin "SAN-AT" isimli sergisiyle kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:48
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        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine kapılarını açtı
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        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine Betül Uçar ile Eda Özbiçen Köse'nin "SAN-AT" isimli sergisiyle kapılarını açtı.

        Eskişehir Ticaret Odasından (ETO) yapılan açıklamaya göre, sanatçıların atları resmettiği 27 eserin yer aldığı sergi, 27 Ekim Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Açıklamada konuşmalarına yer verilen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir'in sanatsal etkinliklerle öne çıkan bir kent olduğunu ifade etti.

        ETO yetkililerine kültürel faaliyetlere verdikleri değer dolayısıyla teşekkür eden Süllü, Uçar ve Köse'ye hayatlarında başarılar diledi.

        ETO Başkan Yardımcısı Özgür Alp de oda olarak kültür ve sanatı en az ekonomi kadar değerli gördüklerini, ETOSANAT'taki 65'inci etkinliğe imza attıklarını belirterek, bu tarz faaliyetlere desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

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