Eskişehir'de asayiş Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-23 Ocak'ta yürütülen çalışmalarda, 1 kilogram esrar, 442 gram sentetik uyuşturucu, 351 sentetik hap, bir miktar eroin ve kokain ile farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan 86 zanlıdan 9'u, çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı.

- Aranan 108 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Ocak'ta aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası bulunan 5 kişi, 2 ila 5 yıl hapis cezası olan 17 kişi, 5 ila 10 yıl hapis cezası bulunan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

"Uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı" suçundan 6, "dolandırıcılık" suçundan 12, "hırsızlık" suçundan 16 ve "yaralama" suçlarından 19 ve çeşitli suçlardan 55 olmak üzere toplamda 108 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 28'inin hükümlü, 80'inin ifadeye yönelik arandığı bildirildi.