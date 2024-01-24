Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Stresi yönetmek... - Fenerbahçe Haberleri

Serdar Ali Çelikler yazdı: Stresi yönetmek... Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki performansını kaleme aldı. Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 22:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:39 facebook

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Samsun beraberliği sonrası yükselişteki Başakşehir deplasmanında reaksiyon ne olacaktı? Fred de yoktu üstelik. F.Bahçe vasat başladı maça. Krunic savunma önünde İsmail 8 numara pozisyonundaydı. Figueiredo ve Ömer Ali'nin sürekli yerde kalmaları, zaman geçirmeleri de tempoyu iyice düşürdü. Bitigen 8 dakikada iki Fenerliyi (İsmail-Jayden) sarı kartlık yaptı. Jayden'ın sarı gördüğü pozisyonda Ömer Ali de sarı görmeliydi.

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25. dakikada Fenerbahçe yavaş yavaş oyununu oturttu. Özellikle 30 - 50 arası Başakşehir'i hapsettiler. Tadic ile 2; Dzeko ile 2 iyi pozisyonda en az bir gol bulunmalıydı. Bitiricilik problemi sürüyordu. Bu ikili dışında Sebastian da İsmail de Mert de şut atmaya korkar, son bir ekstra pas arayışı haldelerdi. Nitekim onların yapamadığını Serdar Aziz yapıyordu. Şut atmaktan korkmayan, daha da mühimi forvetlerinin skor vuruşlarının daha temiz olduğu bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var.