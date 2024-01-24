Serdar Ali Çelikler yazdı: Stresi yönetmek...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki performansını kaleme aldı.
Samsun beraberliği sonrası yükselişteki Başakşehir deplasmanında reaksiyon ne olacaktı? Fred de yoktu üstelik. F.Bahçe vasat başladı maça. Krunic savunma önünde İsmail 8 numara pozisyonundaydı. Figueiredo ve Ömer Ali'nin sürekli yerde kalmaları, zaman geçirmeleri de tempoyu iyice düşürdü. Bitigen 8 dakikada iki Fenerliyi (İsmail-Jayden) sarı kartlık yaptı. Jayden'ın sarı gördüğü pozisyonda Ömer Ali de sarı görmeliydi.
25. dakikada Fenerbahçe yavaş yavaş oyununu oturttu. Özellikle 30 - 50 arası Başakşehir'i hapsettiler. Tadic ile 2; Dzeko ile 2 iyi pozisyonda en az bir gol bulunmalıydı. Bitiricilik problemi sürüyordu. Bu ikili dışında Sebastian da İsmail de Mert de şut atmaya korkar, son bir ekstra pas arayışı haldelerdi. Nitekim onların yapamadığını Serdar Aziz yapıyordu. Şut atmaktan korkmayan, daha da mühimi forvetlerinin skor vuruşlarının daha temiz olduğu bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var.
"Yeni santrfor alınsın" önermesi çok mantıklı değil. Çünkü Dzeko çok kaliteli bir 'striker' olmasa da oyun tamamen onun üzerinden dönüyor. Çift santrforlu bir düzen düşünülebilir ya da Dzeko ve Tadic'e daha net gol vuruşu çalışması yaptırılabilir. En önemlisi Ferdi - Mert - İsmail - Krunic gibi isimlere şut atmaları tavsiye edilebilir. Devre sonunda Figueiredo'nun 2. sarıdan atılması maçın ikinci 45'inin stratejisini değiştirdi.
Kartal, sarı kartlı İsmail'i oyundan alıp çift santrfora mı döner, Lincoln'ü mü oyuna atar diye düşündük ama aynı 11 sahaya çıktı.
61'de Başak'ın ilk pozisyonunda Keny golü kaçırdı. 64'te Cengiz kötü kontrolle yine bir golden etti. Paslaşarak kaleye girme gibi bir takıntısı var takımın, şut denenemiyor. 70'te pozisyona girip auta atma sırası Batshu'ya geldi. Ceza sahası içinden arka direğe ortalar gibi gereksiz işlerle vakit harcandı.
73'te maçın en iyi pozisyonunu Cengiz harcadı. 80'de Batshu topu ezdi yine. Yapacak bir şey yoktu. Yapılacak son şey Krunic'i de çıkarıp son bir hücum silahı almak olabilirdi. Hatalı taç falan gibi hakemin çaldığı dakikalar Başak'ın işine yaradı. Stres yönetilemedi, çok net 4 pozisyondan gol çıkmadı.
Tadic - Mor değişikliği son hamleydi. Batshuayi'nin saçma sapan şutları derken zaman iyice eridi. Yapılacak son şey stoperleri de rakip ceza sahasına gönderip karambol aramaktı. 90'da Szymanski'nin şutundaki Onur'un bloklaması penaltıyı getirdi. Onur dirseğini kaldırmıştı. Penaltı 3 dakika atılmadı.
Keny de 2. sarıdan zorla kendini attırdı. Penaltı geldi ama kim atacaktı? O da bir stres unsuruydu. Batshu geldi ve golü attı. Gol sadece Başakşehir filelerini değil Samsun maçından bu güne yansıyan stresi de salladı.
97'de Dzeko bu kez de direğe takıldı. Akabinde maç bitti. Hayati 3 puan alındı ama stres yönetimi muhakkak öğrenilmeli. Başakşehir'i ve Çağdaş Hoca'yı kutluyorum. Yükselişlerinin boşa olmadığı görüldü.