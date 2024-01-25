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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Şaşırtmaya aşık futbol - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Şaşırtmaya aşık futbol

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir^'i Batshuayi'nin 90+4'te penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup edip, önemli bir virajı kayıpsız geçti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısındaki galibiyetini kaleme aldı.

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 00:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 00:00
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        "Şaşırtmaya aşık futbol"
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        İçeride Samsunspor’a bırakılan 2 puanın ardından önemli bir psikolojik eşiğe dönmüştü Fenerbahçe’nin Başakşehir deplasmanı… İlk 10 dakikalık takımların birbirini tartma seansının ardından Fenerbahçe’de futbolcuların camianın geri kalanı gibi Samsun’a kaybedilen puanlar sonrası panik yapmadığını gördük. Fenerbahçe ilk yarı gol bulamasa da maçı kazanacağı hissiyatını fazlasıyla verdi.

        Başakşehir’in 10 kişi kalmasının ardından devre arası basın tribününde çok büyük bir kesim maçın bittiğini düşünüyordu. Fakat futbol beklediklerinizin tam tersini yaşatmaya aşık bir spor. Keza öyle de oldu. Fenerbahçe golü son dakikada penaltıdan buldu. 3 puan çok önemliydi elbette ancak yazının başında dediğim gibi asıl önemli olan psikolojik eşiği atlamaktı…

        FUTBOLUN TEK BİR DOĞRUSU YOK

        Hani şaşırtmaya aşık dedik ya futbol… Bir o kadar da cilveli… Fenerbahçe Gaziantep’te çift forvete döndü, oyun gücü ve hakimiyeti düştü maçı kazandı… İsmail Kartal alkış aldı. Samsun’da çift forvete dönmedi, oyun hakimiyetini neredeyse hiç bırakmadı ama puan kaybetti. İsmail Kartal tepki gördü… Bu maçta da Fenerbahçe çift forvete döndükten sonra yine pozisyon üretkenliğini kaybetti. Oyun gücü düştü ama son dakika golüyle 3 puanı aldı Fenerbahçe… Futbolda tek bir doğru yok ve sonradan konuşmak çok kolay. Bunu unutmasak herkes çok daha fazla keyif alır bu oyundan…

        HAKEMLER TOPARLANDI

        Bu arada hakemlerimiz 3 haftadır rahatlamış gibiler… Oynatma niyetindeler… Kafalarında tilkiler dolaşmıyor, gördüklerini çalıyorlar. Fenerbahçe de Galatasaray da artık sakinleşmeli. Suç cenneti sosyal medyada da umarım 6222 sayılı kanunun işletildiğini görürüz ve bu can sıkan ortam toplarlanır.

        İKİ TEKNİK ADAMA DA ALKIŞ

        Son olarak iki hocayı da basın toplantılarından dolayı tebrik ediyorum. Açıklamalar futbolun içini bize anlattı. Özellikle Çağdaş Atan çok doğru mesajlar verdi kavga ortamına ve hakem yorumlarına dair. İki teknik adamı da ayakta alkışlıyorum.

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