Mihalgazi'de çocuklar ve gençlere iftar verildi

İftarın ardından pamuk şeker ikram edilen çocuk ve gençler için "Karagöz ile Hacivat" oyunu sahnelendi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

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