Mihalgazi'de çocuklar ve gençlere iftar verildi
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü önünde çocuklar için şişme oyun alanı kurulup, çeşitli aktivitelerle iftar öncesi eğlenmeleri sağlandı.
İftarın ardından pamuk şeker ikram edilen çocuk ve gençler için "Karagöz ile Hacivat" oyunu sahnelendi.
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