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        Mihalgazi'de çocuklar ve gençlere iftar verildi

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:58
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        Mihalgazi'de çocuklar ve gençlere iftar verildi
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Müftülük tarafından çocuklar ve gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü önünde çocuklar için şişme oyun alanı kurulup, çeşitli aktivitelerle iftar öncesi eğlenmeleri sağlandı.

        İftarın ardından pamuk şeker ikram edilen çocuk ve gençler için "Karagöz ile Hacivat" oyunu sahnelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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