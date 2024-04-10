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        Eskişehir'de şehit yakınları bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti

        Eskişehir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:22
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        Eskişehir'de şehit yakınları bayramın ilk gününde şehitliği ziyaret etti
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        Eskişehir'de şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

        Bayram namazı sonrası Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin mezarları başında dua etti.

        Şehit yakını Yasin Karabıyık, AA muhabirine, Kurşunlu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra ilk olarak şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.

        Karabıyık, şehitliğin gelinebilecek en yüksek makam olduğunu belirterek, "Kendisi teyzemin oğlu olur. Bizde şehitlerin ölmediğine, halihazırda hayatta olduğuna inanılır. Bu sebepten dolayı bizler de buraya gelip onun maneviyatını hissetmeyi amaçlıyoruz." dedi.

        Memur emeklisi Mahmut Gedik de arkadaşlarıyla her pazar şehitliği ziyaret ettiklerini, bu kez bayram dolayısıyla geldiklerini anlattı.

        Şehitlikte bir arkadaşının metfun olduğunu dile getiren Gedik, "Bizim ruhumuz asker zaten. Türk halkı doğuştan askerdir, bizde de askerlik var, Mehmetçik olma duygusu var. Bu çok ayrı bir duygu. Allah hepsinden gani gani razı olsun, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

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