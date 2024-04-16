Eskişehir'de ucuz deterjanları sahte ve taklit markalar kullanarak piyasaya sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Şüpheli hakkında "Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu" ile "Sınai Mülkiyet Kanununa ve Marka Hakkına Tecavüz Kanunu"na muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan yol kontrolünde şüphelinin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 980 kilogram ambalajlanmış deterjan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin piyasadan temin ettiği ucuz deterjanları sahte ve taklit markalar kullanarak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

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