Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin silahlı yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin silahlı yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence mekanının önünden geçen Y.Y'nin motosikletle seyir halinde bulunan 2 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanması üzerine çalışma yürüttü.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 7 şüpheli yakalandı.
Ekiplerce yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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