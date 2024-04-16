Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence mekanının önünden geçen Y.Y'nin motosikletle seyir halinde bulunan 2 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanması üzerine çalışma yürüttü.

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