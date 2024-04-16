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        Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin silahlı yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:09
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        Eskişehir'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin silahlı yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence mekanının önünden geçen Y.Y'nin motosikletle seyir halinde bulunan 2 şüpheliden birinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanması üzerine çalışma yürüttü.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda 7 şüpheli yakalandı.

        Ekiplerce yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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