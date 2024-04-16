Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Nabi Avcı Bulvarı'nda seyreden Azizcan K. yönetimindeki 34 BKD 367 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobilin sürücüsü Azizcan K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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