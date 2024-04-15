Eskişehir'de inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı

Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

71 Evler Mahallesi Selmin Sokak'ta yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan inşaat işçisi M.Y, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü.

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