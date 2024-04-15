Eskişehir'de inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
71 Evler Mahallesi Selmin Sokak'ta yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan inşaat işçisi M.Y, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü.
Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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