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        Eskişehir'de inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:24 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:24
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        Eskişehir'de inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        71 Evler Mahallesi Selmin Sokak'ta yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan inşaat işçisi M.Y, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düştü.

        Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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