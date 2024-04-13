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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirdi

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce şehirler arası seyahat eden 33 araç sürücüsüne ve yolculuk yapan vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:19
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirdi
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        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce şehirler arası seyahat eden 33 araç sürücüsüne ve yolculuk yapan vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan tarihinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında şehirler arası seyahat eden araçlarda bilgilendirme çalışması yaptı.

        Yürütülen çalışmada seyahat eden vatandaşlara ve 33 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanımı ile dikkatli araç kullanımı konusunda bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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