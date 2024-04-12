AK Parti Eskişehir Teşkilatı bayramlaştı

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TÜRASAŞ Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, bir seçim kampanyası yürüttüklerini anımsattı.

Arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını belirten Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi vicdanınızda 'Ben üzerime düşeni yaptım' diyorsanız üzülmenize gerek yok. Kendi vicdanınızda, 'Ben üzerime düşeni eksik yaptım' veya 'Tam yerine getiremedim' diyorsanız o zaman şu öz eleştiriyi getireceğiz, 'İnşallah bundan sonra, bizden bekleneni harfiyen yerine getireceğiz.' Önce kendi vicdanımızda bu sözü vereceğiz. Sandıkta milli irade yansımış oldu. Teşkilatımız değerlendirmeleri sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yapacak."

Eskişehir Teşkilatı olarak eksikliklerini değerlendireceklerini kaydeden Dönmez, "Nerede eksiğimiz var? Nerede fazlamız var? Bu değerlendirmeleri, birebir kendi içimizde yapmak durumundayız. Vatandaşımızın beklentilerini hangi oranda karşıladık? Bunu da yine değerlendirmek zorundayız ki yaptığımız hataları bir daha tekrarlamayalım. Yaptığımız iyilik ve güzellikleri de bir daha tekrarlayalım." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da hayat pahalığı ve enflasyonla mücadeleyi önemsediklerini belirterek, bu sorunları çözmekte kararlı olduklarının altını çizdi.