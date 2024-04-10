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        Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:04
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        Eskişehir'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde E.Ö. (28), babasının yerine onun çalıştığı inşaattaki bekçi kulübesine gitti.

        Babası ile aralarında husumet bulunan 3 kişi, E.Ö'nün yanına geldi. Bu kişiler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada E.Ö'yü darbeden ve bıçakla yaralayan zanlılar kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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