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        Destici: İsrail'e topyekun bir ambargo uygulamamız lazım

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Topyekun bir ambargo uygulamamız lazım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:40
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        Destici: İsrail'e topyekun bir ambargo uygulamamız lazım
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Topyekun bir ambargo uygulamamız lazım. Ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerimizi Gazze'de katliamlar durana kadar, tam barış sağlanana kadar, Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar ambargo sürecinin devam etmesi lazım" dedi.

        Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Merkez Camisi'nde bayram namazını kılıp, vatandaşlar ile bayramlaştı. Gazze'nin siyasi bir malzeme haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Destici, İsrail'e yaptırım konusunda en başından beri yüksek ses çıkaran bir parti olduklarını söyledi.

        'MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BU KARARI ALMASI LAZIM'

        İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin ortak bir yaptırım kararı alması gerektiğini de belirten Destici, "Arap ülkelerinin tamamının ortak bir yaptırım kararı alması lazım. Hatta Birleşmiş Milletler'in, İsrail'e ortak bir yaptırım kararı alması lazım; ama ABD oradayken bu mümkün gözükmüyor. En azından başta dediğim gibi İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere Türkiye olarak oranın üyesiyiz. Bizim, Müslüman ülkelerin bu kararı alması lazım. Topyekun bir ambargo uygulamamız lazım. Ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerimizi Gazze'de katliamlar durana kadar, tam barış sağlanana kadar, Siyonist İsrail, işgal ettiği topraklardan geri çekilinceye kadar ambargo sürecinin devam etmesi lazım. Ancak bu şekilde İsrail'e bir ihtar olur ya da ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkelerine ciddi bir anlamda uyarı olur" dedi.

        Emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Haftası’nı da kutlayan Destici, her türlü koşulda ve zorlukta görevini yapan polisin her daim yanında olduklarını sözlerine ekledi. Destici, daha sonra vatandaşlar ile çay içip, sohbet etti.

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