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        Haberler Dünya İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazını kıldı

        İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazını kıldı

        İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:24
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        Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi.

        Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.

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        İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

        Mescid-i Aksa'nın Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) ve diğer kapılarında İsrail polisi, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi ve bu Filistinlileri kontrol noktalarından geri çevirdi. İsrail polisinin geri çevirdiği Filistinliler Aksa'nın dışında Eski Şehir'in farklı noktalarında yollarda namaz kıldı.

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        Sabah namazından itibaren Doğu Kudüs'ün sokaklarına çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı ve Eski Şehir bölgesi çevresindeki birçok cadde kapatıldı.

        İsrail, yalnızca kısıtlı sayıdaki Müslümanın, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin verdi.

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        Filistinliler, Gazze'de İsrail ordusunun bombardımanı altında insanlık felaketine karşı yaşam mücadelesi veren Filistinli soydaşlarının durumu karşısında bayramı buruk karşıladı.

        İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri ve bayram namazında Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

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        İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

        İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

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        Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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