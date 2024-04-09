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        Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor

        Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:11
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        Oyuncu Nuri Alço'nun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor
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        Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam ediyor.

        Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, düzenlendiği basın toplantısında, Alço'nun tedavi sürecinin 7 Nisan'dan bu yana hastanelerinde sürdüğünü bildirdi.

        Alço'nun temel olarak 3 sağlık sorununun bulunduğunu belirten Sungur, başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntılarının oluştuğunu dile getirdi.

        Bulantı ve kusma şikayetiyle çekilen MR'ında beyin arka bölgesinde milimetrik kanlanma olduğunu, şu anda bu durumun stabil seyrettiğini aktaran Sungur, "Güç kaybı yok, konuşmasında problemi yok, tedavisini alıyor." dedi.

        Sungur, Alço'nun daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiğini, bu nedenle kalbinin ritim bozukluğu ve atımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

        Bununla ilgili gerekli müdahalenin sürdüğünü anlatan Sungur, idrar söktürücü ve ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada stabil durumda olduğu bilgisini verdi.

        - "Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor"

        Nuri Alço'nun genel sağlık durumuna değinen Sungur, şunları kaydetti:

        "Kendisini ziyaret ettim. Konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Aralıklı olarak oksijen tedavisi devam ediyor. Kalp problemi nedeniyle akciğerinde bir enfeksiyon vardı. Bununla ilgili de antibiyotik tedavisi sürüyor. Cuma günü başlayan olaylar silsilesi bugün itibarıyla daha stabil ve daha iyi. İnşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Şu aşamada hayati tehlikesi görülmüyor. Bugün ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor ve morali çok iyiydi. Sevenlerine selamları var."

        Alço'nun eşi Burcu Alço da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sungur ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

        Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Alço, "Dualarınızı esirgemeyin. Çünkü Nuri, benim, ailesi ve sevenleri için çok kıymetli, değerli. Dualarınızı eksik etmeyin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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