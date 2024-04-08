Eskişehir Valisi Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Aksoy mesajında, büyük anlam taşıyan bayramların birlik ve beraberliğin simge günlerinden olduğunu, hayata heyecan getirdiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın ülkeye barış ve esenlik getirmesini dileyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının arttığı, güzel duyguların içtenlikle anlatıldığı ve insanların birbirlerine daha çok özen gösterdiği özel günlerdir. Aynı düşünce ve değerler etrafında buluşturan bayramlar, gönülleri yakınlaştırmakta, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine imkan sağlamaktadır. Bayramlar, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir."