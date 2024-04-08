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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:54
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Vali Aksoy mesajında, büyük anlam taşıyan bayramların birlik ve beraberliğin simge günlerinden olduğunu, hayata heyecan getirdiğini belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın ülkeye barış ve esenlik getirmesini dileyen Aksoy, şöyle devam etti:

        "Bayramlar, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının arttığı, güzel duyguların içtenlikle anlatıldığı ve insanların birbirlerine daha çok özen gösterdiği özel günlerdir. Aynı düşünce ve değerler etrafında buluşturan bayramlar, gönülleri yakınlaştırmakta, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine imkan sağlamaktadır. Bayramlar, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir."

        Vali Aksoy, bayramları fırsat bilerek, insanları bir arada tutan değerlere sahip çıkılması, birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı.

        Sevgi, saygı, kardeşlik, hoşgörü, eşitlik ve adaletin etkin kılınması için çaba gösterilmesinin önemine işaret eden Aksoy, "Ramazan Bayramı'nın Eskişehirliler, milletimiz, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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