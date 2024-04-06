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        Eskişehir'de rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço hastanede tedaviye alındı

        Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:48 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:48
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        Eskişehir'de rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço hastanede tedaviye alındı
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        Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

        Acıbadem Eskişehir Hastanesinde tedavisine devam edilen 73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul açıklama yaptı.

        Alço'nun öğleden sonra hastanede muayene edildiğini belirten Ertuğrul, "Sanatçı Nuri Alço, hastanemize bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagülan (kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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