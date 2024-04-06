Mihalgazi'de çocuklar davul çalıp, mani söyledi
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çocuklar ramazan davuluyla sokaklarda gezip, maniler söyledi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çocuklar ramazan davuluyla sokaklarda gezip, maniler söyledi.
Mihalgazi Gençlik Merkezi önünden başlayan etkinlikte çocuklara, İlçe Kaymakamı Ali Emre Deniz ve Belediye Başkanı Zeynep Güneş eşlik etti.
Davullarla dolaşan çocukların manilerini dinleyen Deniz ve Akgün, hediyeler verdi.
Yaklaşık 10 yıldır ilçede ramazan davulculuğu yapan Emrah Özturgut, bu etkinlikle çocukların ramazan ayını benimsemesini hedeflediklerini dile getirdi.
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