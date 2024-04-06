Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Eskişehir'de açıldı
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı.
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan yarışın seremonik startı, Mihalgazi Belediyesi önünde Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan tarafından verildi.
41 sporcunun 5 kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilecek. Yarın ilk çıkışla sürecek mücadele, ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
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