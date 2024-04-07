Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, ihracat rakamlarını değerlendirdi:

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yılın 3 ayında kentin ihracatının geçen senenin ocak-mart dönemine göre yüzde 11,1 arttığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, ihracat rakamlarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, yılın 3 ayında kentin ihracatının geçen senenin ocak-mart dönemine göre yüzde 11,1 arttığını bildirdi.

        Kesikbaş, yazılı açıklamasında, üretimini Eskişehir'de yapan firmaların mart ayında 410 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını ve ilin dış satımının yılın 3 ayında önemli oranda artış gösterdiğini belirtti.

        Ticaret Bakanlığının verilerinin açıklandığını hatırlatan Kesikbaş, "Eskişehir ihracat rakamı ocak-mart aylarında 1,14 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artış gösterdi. Yılın ilk 3 ayının ağırlıklı olarak seçim maratonuyla geçmesine rağmen üretmeye ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Kesikbaş, mart ayında ülke genelinde dış satımın yüzde 4,1 artarak 22,6 milyar dolara çıktığını ve ihracatın aylık artışının devam ettiğini aktardı.

        Türkiye'nin ihracatının ocak-mart döneminde yüzde 3,6 artışla 63,7 milyar, ithalatının ise yüzde 12,6 düşüşle 84 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Kesikbaş, cari açık konusunda enerji ithalatının önemli bir faktör olduğuna işaret etti.

        Kesikbaş, başta güneş enerji sistemleri olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, devletin imalat sektörüne yatırım teşviklerinde bulunmasının cari açığı azaltacağını sözlerine ekledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Betül'ün öldüğü motosiklet kazasında iddianame hazırlandı!
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        İtalya'dan Icardi iddiası!
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Başkanlık Sarayı'ndaki kedilere sonsuza dek yiyecek ve bakım
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Her 100 çocuktan birinde sedef hastalığı var!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Nuri Alço, Eskişehir'de şehir hastanesine sevk edildi
        Nuri Alço, Eskişehir'de şehir hastanesine sevk edildi
        Eskişehir'de rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço hastanede tedaviye alındı
        Eskişehir'de rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço hastanede tedaviye alındı
        Nuri Alço, Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Eskişehir'de açıldı
        Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda sezon Eskişehir'de açıldı
        Üniversite öğrencilerine "Takma Tırnak ve Tırnak Süsleme Uygulamaları Semin...
        Üniversite öğrencilerine "Takma Tırnak ve Tırnak Süsleme Uygulamaları Semin...
        Mihalgazi'de çocuklar davul çalıp, mani söyledi
        Mihalgazi'de çocuklar davul çalıp, mani söyledi