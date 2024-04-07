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        Nuri Alço, Eskişehir'de şehir hastanesine sevk edildi

        ESKİŞEHİR'de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:25
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        Nuri Alço, Eskişehir'de şehir hastanesine sevk edildi
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        ESKİŞEHİR’de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Alço, eşinin tedavisinin devam ettiğini ve bilincinin yerinde olduğunu ifade etti.

        Eskişehirli oyuncu Nuri Alço, dün saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurduğunu ve ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldığını açıkladı. Nuri Alço, bugün özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Alço’nun tedavisinin burada devam edeceği belirtildi.

        Burcu Alço da sosyal medyadan açıklama yaparak, “Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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