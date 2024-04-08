Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, projelerini anlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, halk lokantaları, toplu taşıma saatleri, su sayaçları ve kentsel dönüşüm gibi başlıklarda projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

Ünlüce, belediyede düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da faaliyete geçirilen kent lokantalarının benzerini "Halk Lokantası" adıyla Eskişehir'de açacaklarını, bunun yerel esnaf lokantalarıyla uyumlu planlanacağını söyledi.

Eskişehir'deki su aboneliği sisteminin diğer illerdeki gibi faturalı olmadığını, sayaçlarla yüklendiğini belirten Ünlüce, sayaçların yenileceğini ve dijital olarak yükleme yapılabilecek hale getirileceğini anlattı.

Kentsel dönüşüme değinen Ünlüce, Eskişehir'deki binaların yarıdan fazlasının 1999 yılından sonra yapıldığını, bu tarihten önce inşa edilen binaların önemli sorunlarının olduğunu dile getirdi. Ünlüce, merkezdeki 8 mahallenin daha önce kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini ancak sonrasında kurulan mağdur derneklerinin davalar açtığını belirtti.

Devlet kurumları ve belediyelerin yaptığı çalışmalarla beraber bu konuda toplumsal mutabakat olması gerektiğini vurgulayan Ünlüce, şöyle konuştu:

"İnşaat Mühendisleri Odasıyla protokol yaptık. Aslında protokol süreci 6 Şubat depremlerinden önce başlamıştı, halen devam ediyor. Bizim paydaşlar anlamındaki en önemli çalışmamız; bu 3 belediyeyi kapsayan, neredeyse şehrin yarısını kapsayan, bina envanterini çıkaran Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi bittikten sonra Bakanlığa göndereceğiz. Mevzuat bunu öngörüyor. Bakanlık, bu rapora bakarak, bina envanterini inceleyerek bize kentsel dönüşüm alanı ilan edilecek yerleri söyleyecek. Bakanlık buraları ilan edecek, bununla ilgili ya belediyeye devredecek ya da Bakanlık üzerinde tutacak ve kendisi yapacak."